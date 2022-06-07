Спустя неделю после открытия закрылся светомузыкальный фонтан на Аллее роз в Ростове

Фото: соцсети.

В Ростове спустя неделю после открытия перестал работать новый светомузыкальный фонтан. Об этом ростовчане рассказали в соцсетях.Открытие обновленного фонтана на Аллее роз стало настоящим событием для всего Ростова. Церемонию приурочили ко Дню защиты детей, а на самом мероприятии присутствовали губернатор и глава администрации города. Однако не успел фонтан порадовать ростовчан, как спустя неделю его закрыли.- 1 июня его торжественно открыли, 7 июня вечером (возможно, чуть раньше) он уже не работал. Сегодня днём — та же картина, - пишут в соцсетях горожане. - Утром мимо проходим, его чистят и, видно, ремонтируют, все решётки открыты.Возможно, причиной послужили массовые отключения воды на Западном. Ростовчане уже месяц сидят без горячего водоснабжения в домах, в то время как фонтан проливал кубометры воды в никуда. Хотя вряд ли кто-то будет удивлен, если он действительно сломался и потребует очередного дорогостоящего ремонта.