В новом фонтане на Аллее роз в Ростове нашли носки и обертки от конфет

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В Международный день защиты детей жители Ростова праздновали еще и открытие нового светомузыкального фонтана на Аллее роз в Советском городском районе. Однако им пришлось разочароваться, когда он перестал работать неделю спустя.Многие ростовчане сошлись во мнении, что сооружение пришло в негодность и его больше не включат. Однако власти пояснили: фонтан остановили на время, для проведения техработ. Защитные сетки и форсунки сильно засорились разного рода мусором, оставленного довольными любителями купания в фонтанах. Внутри оказалось множество фантиков, целлофана и даже детских носочков.Фонтан уже почистили, в чашу уже заливают воду. В администрации Советского городского района пообещали, что он заработает снова 10 июня. Однако если посетители и дальше продолжат купаться и танцевать в струях фонтана, останавливать его придется едва ли не каждую неделю.