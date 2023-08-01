На Аллее Роз в Ростове закрыли светомузыкальный фонтан

Фото: Администрация Ростова

В Ростове-на-Дону временно закрыли светомузыкальный фонтан на Аллее Роз. Объект перестал работать 31 июля. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.Фонтан отключили в связи с его техническим обслуживанием. Во время проверки в сооружении нашли мусор. Теперь специалисты проверяют оборудование, чистят насосы и фильтры.Отметим, что ежегодно отдыхающие забивают систему фонтана фантиками, целлофаном и прочими посторонними предметами. В основном их разбрасывают подростки и дети, которые часто плещутся в сооружении.