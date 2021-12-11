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В Ростове потратят 5 млн рублей на ямочный ремонт

В Ростове потратят 5 млн рублей на ямочный ремонт
Власти Ростова-на-Дону планируют потратить на ямочный ремонт еще 5 миллионов рублей бюджетных денег. Подрядчика на портале госуслуг ищет МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры».

Согласно техзаданию, до 15 апреля 2022 года исполнитель контракта должен будет привести в порядок более двух тысяч километров дорожного покрытия.

Интересно, что конкурс был объявлен в зиму, а работы планируется провести в самое неблагоприятное для этого время. Подрядчика должны были определить 12 декабря, но сведений о нем на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок пока нет.
Фото: ск-инж.рф
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