В Ростове на ремонт проспекта Нагибина потратят свыше 133 миллионов рублей

На ремонт проспекта Нагибина в Ростове-на-Дону потратят почти 133,5 миллиона рублей. Городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры ищет подрядчика, который займется заменой тротуарного и дорожного покрытия.Согласно документации на сайте госзакупок, деньги на обновление дорог и пешеходной зоны будут выделены городским, региональным и федеральным бюджетами. Помимо ремонта, средства потратят на закупку спецтехники и оплату труда рабочих.Подрядчика выберут 11 января. Ремонт проспекта Нагибина должны завершить до 1 сентября 2021 года.