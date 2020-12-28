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В Ростове на ремонт проспекта Нагибина потратят свыше 133 миллионов рублей

В Ростове на ремонт проспекта Нагибина потратят свыше 133 миллионов рублей
На ремонт проспекта Нагибина в Ростове-на-Дону потратят почти 133,5 миллиона рублей. Городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры ищет подрядчика, который займется заменой тротуарного и дорожного покрытия.

Согласно документации на сайте госзакупок, деньги на обновление дорог и пешеходной зоны будут выделены городским, региональным и федеральным бюджетами. Помимо ремонта, средства потратят на закупку спецтехники и оплату труда рабочих.

Подрядчика выберут 11 января. Ремонт проспекта Нагибина должны завершить до 1 сентября 2021 года.

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