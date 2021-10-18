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В Ростове отремонтируют 5 километров проспекта Шолохова за 120 миллионов рублей

В Ростове отремонтируют 5 километров проспекта Шолохова за 120 миллионов рублей
МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» ищет подрядчика для ремонта проспекта Шолохова. Соответствующий документ опубликован на сайте государственных закупок.

Исполнителю предстоит отремонтировать участок от проспекта Театрального до путепровода через ж/д пути на Шолохова (пересечение с улицей Российской). Работы пройдут на участке протяженностью пять километров.

По условиям контракта подрядчику необходимо срезать верхний слой асфальта, разобрать покрытие и разработать грунт, а также провести земляные и строительно-монтажные работы и заново уложить асфальт - на дороге и тротуаре. Кроме того, придется разобрать и поставить новые бортовые камни, заменить люки и ливневки и нанести разметку на проезжей части.

На все это потратят 120 миллионов рублей. Средства планируют выделить из областного (118,8 миллиона рублей) и городского (1,2 миллиона рублей) бюджетов на 2022 год. Таким образом, на каждый метр дорожного полотна потратят около 24 тысяч рублей.

Ремонтные работы пройдут с 1 апреля по 1 сентября 2022 года. При этом подрядчик предоставит гарантийные сроки. Так, на нижний слой покрытия дается пять лет гарантии, на верхний - четыре года, а на дорожную разметку - не менее года.
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