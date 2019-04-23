В Ростове посчитали стоимость домашнего и покупного кулича



Уже очень скоро ростовчане вместе с семьями и друзьями станут отмечать Пасху. С раннего утра 28 апреля все церкви города будут заполнены людьми, которые принесли освятить куличи.



Некоторые, придерживаясь традиции, делают их сами. По правилам это нужно делать в чистый четверг, но многие приступают к готовке в субботу. Уже за несколько дней хозяйки покупают необходимые ингредиенты. Для приготовления традиционного кулича нужны яйца, мука, сливочное масло, сахар, изюм, дрожжи, молоко и посыпка для украшения. По желанию можно купить цукаты и орехи.



Сравнив цены нескольких магазинов Ростова, можно прийти к выводу, что порция из десяти куличей обойдётся от 700 до 1000 рублей. Следовательно, один стоит 70-100 рублей. Высчитать несложно (мы взяли рецепт на пол-литра молока): десяток яиц стоит, в среднем, 65 рублей, пол-литра молока - 30 рублей, полтора-два килограмма муки - 80 рублей, 700 граммов сахара - 40 рублей, 100 граммов свежих дрожжей - 30 рублей, 200 граммов изюма - 100 рублей, 350 граммов сливочного масла - 200 рублей, три пачки посыпки - 135 рублей.



Те, кто не хочет возиться с куличами, покапают их в магазинах или пекарнях. Здесь стоимость выпечки варьируется от 30 до 1000 рублей. Всё зависит от размера продукта и его производителя.



Пекарни, которые позиционируют себя как домашние, ставят цены выше, но зачастую ценник соответствует качеству кулича. Многие из них похожи на настоящие произведения искусства: на одних кремом написаны целые картины, на других - сделаны украшения из теста. Гурманы найдут на полках изделия с шоколадом, мускатным орехом, из творожного теста и даже с марципаном.



Если вы против излишеств, то обычный куличик среднего размера в магазине обойдётся вам порядка 80-100 рублей.



Как видите, и домашняя, и покупная выпечка стоят примерно одинаково. Если у вас нет времени или желания готовить, то традиционное пасхальное блюдо можно смело брать в магазине или пекарне. Приверженцы же домашних куличей не потратят на них больше денег, но зато точно будут знать их состав и полностью погрузятся в процесс приятных хлопот.