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В Ростове полиция пресекла пробеги автомобилистов и байкеров

В Ростове полиция пресекла пробеги автомобилистов и байкеров
День Победы в Ростове прошёл без массовых торжеств. Ярким зрелищем должен был стать воздушный парад, но и он прошёл в сокращённом формате.

Традиционные мероприятия были отменены из-за распространения коронавируса. Из-за введённых ограничений не позволили провести и пробеги. Колонны автомобилистов и байкеров 9 мая остановили полицейские.

С утра сотрудники ГИБДД пресекли движение небольших грузовиков. Колонну автомобилей одной из компаний-грузоперевозчиков остановили в районе пересечения Буденновского и Пушкинской. Позже на Большой Садовой полицейские запретили движение колонне автомобилей и мотоциклов.

По словам участников пробегов, движение колонн с флагами пресекли сотрудники ДПС. На нарушителей составили протоколы за нарушение режима ограничений и взяли объяснения. Участников автопробега попросили объяснить обстоятельства, которые заставили их нарушить режим самоизоляции.

Напомним, что за последние сутки в Ростовской области полицейские составили 247 протоколов на нарушителей режима самоизоляции. Всего с момента введения ограничительных мер суды оштрафовали 3 168 человек.

Жителей области привлекают к ответственности по статье Административного кодекса «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Размер штрафа по данной статье составляет от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

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