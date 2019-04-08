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В Ростове в День всех трудящихся ограничат движение транспорта

В Ростове на майские праздники ограничат движение транспорта. Как сообщили в городском Департаменте автодорог, некоторые дороги будут закрыты 30 апреля и 1 мая. В городе пройдут мероприятия, посвящённые годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также Дню всех трудящихся.

Так, на Театральной площади с 21:30 30 апреля и до 23 часов 1 мая запретят проезд для автомобилей. На Большой Садовой от Будённовского до Театрального нельзя будет проехать с 9 до 13 часов 1 мая.

Также движение ограничат 1 мая с 8:30 до 23 часов на Театральном проспекте от улицы Максима Горького до улицы Социалистической.

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