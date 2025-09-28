Атаку БПЛА отразили над тремя районами Ростовской области
В Ростовской области была пресечена атака дронов в трех районах. Информацию предоставил губернатор области Юрий Слюсарь.
В ночь на 28 сентября средствами противовоздушной обороны была успешно отражена воздушная атака с использованием беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах.
Согласно предварительным данным, разрушений на земле не обнаружено. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.