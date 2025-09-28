Новости
Атаку БПЛА отразили над тремя районами Ростовской области

В Ростовской области была пресечена атака дронов в трех районах. Информацию предоставил губернатор области Юрий Слюсарь.

В ночь на 28 сентября средствами противовоздушной обороны была успешно отражена воздушная атака с использованием беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах.

Согласно предварительным данным, разрушений на земле не обнаружено. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
фото: DonDay
