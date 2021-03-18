В Ростове под меднаблюдением из-за COVID-19 находятся свыше двух тысяч человек
В донской столице под наблюдением врачей находятся 2 197 человек с симптомами коронавируса. За сутки с 18 на 19 марта из-под обследования медиков вышли 152 ростовчанина.
В ковидных госпиталях c COVID-19 борются 615 пациентов. Из них большая часть заболевших находится в городской больнице № 20 – 356 инфицированных.
Всего в донской столице диагноз «коронавирус» подтвердился у 30 851 человека, включая 96 новых заразившихся. Жертвами опасного заболевания стали 1 513 пациентов. За прошедшие 24 часа скончались пять инфицированных ростовчан.