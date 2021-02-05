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В Ростове под меднаблюдением находятся свыше четырех тысяч человек с подозрением на коронавирус

В Ростове под меднаблюдением находятся свыше четырех тысяч человек с подозрением на коронавирус
В донской столице под медицинским наблюдением находятся 4 196 человек с симптомами коронавируса. За сутки с 6 на 7 февраля из-под обследования врачей вышли 203 ростовчанина. Они могли контактировать с зараженными и теперь пребывают на самоизоляции по месту жительства.

В ковидных госпиталях c COVID-19 борются 823 пациента. Из них большая часть заболевших находится в городской больнице № 20 – 452 инфицированных.

Всего в донской столице диагноз «коронавирус» подтвердился у 26 473 человек, включая 130 новых заразившихся. Жертвами опасного заболевания стали 1 308 пациентов. За прошедшие 24 часа скончались шесть инфицированных.

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