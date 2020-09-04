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Под наблюдением врачей из-за коронавируса в Ростове-на-Дону находятся 2 307 человек

Под наблюдением врачей из-за коронавируса в Ростове-на-Дону находятся 2 307 человек
В донской столице под наблюдением врачей находятся 2 307 человек с подозрением на коронавирус. О данных на 8 сентября сообщили в городской администрации.

За прошедшие 24 часа из-под наблюдения медиков выбыли 114 человек. Остальные находятся на самоизоляции по месту жительства.

Напомним, под медицинское наблюдение попадают люди, которые могли контактировать с заразившимися вирусом COVID-19. За их состоянием следят врачи.

Всего в Ростове-на-Дону коронавирус подхватили 7 202 человека, включая 74 за минувшие сутки. Жертвами опасного заболевания стали 378 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

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