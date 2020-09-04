Под наблюдением врачей из-за коронавируса в Ростове-на-Дону находятся 2 307 человек

В донской столице под наблюдением врачей находятся 2 307 человек с подозрением на коронавирус. О данных на 8 сентября сообщили в городской администрации.За прошедшие 24 часа из-под наблюдения медиков выбыли 114 человек. Остальные находятся на самоизоляции по месту жительства.Напомним, под медицинское наблюдение попадают люди, которые могли контактировать с заразившимися вирусом COVID-19. За их состоянием следят врачи.Всего в Ростове-на-Дону коронавирус подхватили 7 202 человека, включая 74 за минувшие сутки. Жертвами опасного заболевания стали 378 пациентов.