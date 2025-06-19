В Ростове светомузыкальный фонтан на Аллее Роз снова не работает

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове на неделю закрыли светомузыкальный фонтан на Аллее Роз в парке Плевен. Об этом рассказали в городской администрации.Светомузыкальный фонтан на Аллее Роз в парке Плевен был открыт 1 июня 2022 года. Это стало для горожан долгожданным событием – сооружение не функционировало в течение двух лет. На открытии присутствовали как городские, так и региональные власти.Но уже неделю спустя фонтан забили горами мусора. Дети оставляли там фантики от конфет, крышки от бутылок и другой хлам. Тогда фонтан закрыли для устранения неисправностей. Затем ситуация повторилась еще несколько раз.В 2025 году фонтан был открыт с началом летнего сезона. Однако спустя месяц он уже вышел из строя. В настоящее время там ведутся технические работы. Запустить фонтан обещают к 27 июня.