В Ростове перевозчика могут лишить контрактов из-за неработающих кондиционеров

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В Ростове-на-Дону перевозчика могут лишить контрактов из-за неработающих кондиционеров и грязных салонов. Об этом сообщили в городской администрации.Накануне ростовчане жаловались на неработающие системы кондиционирования в общественном транспорте. При этом в донской столице уже вторую неделю стоит сильная жара, и в душных автобусах просто невозможно находиться. Больше всего жалоб было на маршруты № 94. Перевозчика «Ипопат-Юг», который также обслуживает транспорт №№ 2, 26, 30, 38, 56, 82, 93, решили проверить на наличие нарушений.В результате сообщения жителей подтвердились примерно в 50 случаях. Власти задумались о расторжении муниципальных контрактов с перевозчиком. Это может произойти, если он не исправит все нарушения.