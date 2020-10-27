В Ростове маршруты до Суворовского остались без перевозчика

В Ростове-на-Дону три маршрута до Суворовского микрорайона остались без перевозчика. Об этом сообщили на сайте департамента городского транспорта 28 октября.Дело в том, что подрядчик ООО «Транс-Сервис Юг», который выиграл соответствующий конкурс и обещал поставить автобусы, в последний момент отказался подписывать муниципальный контракт. Из-за этой неприятной ситуации компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков на два года.Теперь маршруты №№ 1, 27, 43 остались без компании-перевозчика. Департамент планирует провести повторный аукцион в ближайшее время, чтобы найти нового поставщика.