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В Ростове маршруты до Суворовского остались без перевозчика

В Ростове маршруты до Суворовского остались без перевозчика
В Ростове-на-Дону три маршрута до Суворовского микрорайона остались без перевозчика. Об этом сообщили на сайте департамента городского транспорта 28 октября.

Дело в том, что подрядчик ООО «Транс-Сервис Юг», который выиграл соответствующий конкурс и обещал поставить автобусы, в последний момент отказался подписывать муниципальный контракт. Из-за этой неприятной ситуации компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Теперь маршруты №№ 1, 27, 43 остались без компании-перевозчика. Департамент планирует провести повторный аукцион в ближайшее время, чтобы найти нового поставщика.

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