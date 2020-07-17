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В Ростове передумали ликвидировать старейший подшипниковый завод

В Ростове передумали ликвидировать старейший подшипниковый завод
Фото: Big-rostov.ru

В Ростове передумали ликвидировать старый подшипниковый завод. Кроме того, на предприятие собираются нанимать новые кадры. Об этом сообщили в информационном ресурсе СПАРК 21 июля.

Акционер ростовского завода «10-ГПЗ» собирался ликвидировать его до конца лета. Несмотря на то, что в 2019 году в производство инвестировали 100 миллионов рублей. Причиной тому стал разрыв контракта с основным клиентом ПАО «КАМАЗ».

В итоге, весной 2020 года у завода сменился хозяин. Новый руководитель, потребительский перерабатывающий кооператив «Луч» из Владимирской области, выкупил старейшее предприятие. Тем самым, вопрос о ликвидации отменился.

Как стало известно, нынешний хозяин также занимается производством шариковых и роликовых подшипников. Собственник уже перевёл прежних сотрудников на своё юридическое лицо. Более того, руководитель планирует набрать ещё несколько новых кадров.

Напомним, на подшипниковом заводе трудились около 400 человек. К счастью, все сотрудники сохранят свои рабочие места и продолжат получать зарплату.

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