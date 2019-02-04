Таганрогский завод «Кристалл» признали банкротом
Таганрогское предприятие по производству электрооборудования «Кристалл» признали банкротом. Соответствующая информация содержится в картотеке дел Ростовского арбитражного суда.
Согласно данным, ООО «Завод Кристалл» признан несостоятельным. На данный момент начато конкурсное производство. Сумма долга перед кредиторами составляет более 238 миллионов рублей.
История завода, занимающегося производством электрического оборудования, началась в 50-е годы ХХ века. В 90-х завод был акционирован и преобразован в ОАО «Кристалл».
С 2008 года предприятие считается убыточным.