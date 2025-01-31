Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове парень предстанет перед судом за укрывательство убийства на Парамоновских складах

В Ростове парень предстанет перед судом за укрывательство убийства на Парамоновских складах
В Ростове 20-летний молодой человек предстанет перед судом по обвинению в укрывательстве особо тяжкого преступления. Его обвиняют по статье «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления».

По данным следствия, молодой человек был осведомлён о том, что его друг совершил убийство на Парамоновских складах. Желая помочь другу избежать наказания, он спрятал орудия преступления в своём доме и помог скрыть улики.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, обвиняемый в ходе следствия признал свою вину в совершении преступления.

Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.