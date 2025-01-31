В Ростове парень предстанет перед судом за укрывательство убийства на Парамоновских складах

Фото: Ростов ру

В Ростове 20-летний молодой человек предстанет перед судом по обвинению в укрывательстве особо тяжкого преступления. Его обвиняют по статье «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления».По данным следствия, молодой человек был осведомлён о том, что его друг совершил убийство на Парамоновских складах. Желая помочь другу избежать наказания, он спрятал орудия преступления в своём доме и помог скрыть улики.Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, обвиняемый в ходе следствия признал свою вину в совершении преступления.Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.