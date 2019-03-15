В Ростовской области перед судом предстанет мужчина, подозреваемый в изнасиловании падчерицы



В Мартыновском районе Ростовской области перед судом предстанет мужчина, подозреваемый в изнасиловании падчерицы. Его обвиняют в совершении преступления по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».



По данным следствия, мужчина совершал преступления на протяжении года. С 2017-го по 2018 год он насиловал несовершеннолетнюю падчерицу в состоянии алкогольного опьянения.



В прокуратуре Ростовской области сообщили, что по уголовному делу уже утвердили обвинительное заключение. Дело направили в суд.