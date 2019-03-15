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В Ростовской области перед судом предстанет мужчина, подозреваемый в изнасиловании падчерицы

В Ростовской области перед судом предстанет мужчина, подозреваемый в изнасиловании падчерицы
В Мартыновском районе Ростовской области перед судом предстанет мужчина, подозреваемый в изнасиловании падчерицы. Его обвиняют в совершении преступления по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

По данным следствия, мужчина совершал преступления на протяжении года. С 2017-го по 2018 год он насиловал несовершеннолетнюю падчерицу в состоянии алкогольного опьянения.

В прокуратуре Ростовской области сообщили, что по уголовному делу уже утвердили обвинительное заключение. Дело направили в суд.

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