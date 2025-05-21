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В Ростове отремонтируют участок дороги в частном секторе около рощи СКА

В Ростове отремонтируют участок дороги в частном секторе около рощи СКА
В Ростове отремонтируют участок дороги рядом с рощей СКА. Стоимость работ составит 1,8 миллиона рублей. Об этом стало известно из объявления о госзакупке, опубликованного 20 мая.

Подрядчика ищет МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры». Работы должны быть выполнены до 1 сентября. Ремонт коснется 120 метров дороги между домами № 45 и № 53. В рамках проекта будет уложен асфальт и обустроен тротуар. 

Стоимость ремонта одного метра дороги составляет примерно 16 тысяч рублей. Гарантия на новое покрытие должна действовать не менее пяти лет. 

Заявки на участие в тендере принимаются до 28 мая. Победитель будет объявлен 29 мая. С ним заключат контракт, который будет профинансирован из городского бюджета.
Фото: соцсети
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