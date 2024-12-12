В Ростове отремонтируют участок дороги на улице Благодатной за 3 млн рублей

Фото: Яндекс.Карты

В Ростове-на-Дону планируется провести ремонт дорожного покрытия на улице Благодатной. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, на эти цели из городского бюджета будет выделено три миллиона рублей.Работы будут проводиться на участке дороги от улицы Мичуринской до улицы Содружества. Длина обновляемого покрытия составит около 700 метров. Заказчиком выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры».Для участия в тендере необходимо отправить заявку до 17 декабря. Итоги конкурса будут подведены 18 декабря. С победителем будет заключен контракт на сумму 3,2 миллиона рублей. Это означает, что за каждый метр дороги подрядчику будет выплачено около 4500 рублей.Подрядчик, выигравший тендер, должен будет обновить верхний слой и другие изношенные поверхности дорожного покрытия до конца 2024 года. Кроме того, он обязан предоставить гарантию качества на 6 лет.