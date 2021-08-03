В Ростове отремонтируют ливневую канализацию за 55 миллионов рублей
МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» снова ищет подрядчика для выполнения работ по прочистке и ремонту ливневой канализации. Соответствующий документ опубликовали на сайте государственных закупок 4 августа.
Согласно заявке, исполнитель должен провести инспекционное обследование до и после работ, чистку от загрязнений, отложений, а также гидродинамическую промывку (прим. - большим напором воды). Также будут заменены просевшие трубы и ливневая трасса, отремонтированы разрушенные участки сети и восстановлены решетки, люки, отмостки.
Работы необходимо выполнить по регламенту: на прочистку труб диаметром от 150 до 450 миллиметров выделено не более 10 минут, от 451 до 600 - 15 минут, от 601 до 800 - 20 минут, а более 801 - не более получаса.
Восстановление ливневой канализации улично-дорожной сети обойдется бюджету Ростова-на-Дону в 55 миллионов рублей. Примечательно, что в феврале МКУ уже искало подрядчика для этих целей. Тогда за услуги предлагали 60 миллионов рублей. Теперь же стоимость снизилась, но срок завершения работ остался прежним - 17 декабря.
Из-за проблем с ливневками город страдает не первый год. Со временем ситуация усугубляется еще больше. За последние несколько месяцев дожди топили практически весь город: улицы, автомобили, транспорт и даже дома. На дорогах разворотило асфальт из-за давления воды, скопившейся под ним. Под слоем воды бывали даже ж/д вокзал и подземный переход у Ростов Арены.
Очевидно, что всю ливневую систему пора менять и ремонтировать. Остается надеется, что в этот раз дирекция сможет найти подрядчика, который возьмется за это. Возможно, тогда проблема решится или хотя бы уменьшится.