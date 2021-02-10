На ремонт и промывку канализационных ливневок в Ростове потратят 60 млн рублей
МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» ищет подрядчика для выполнения работ по прочистке и ремонту ливневой канализации. Соответствующий документ опубликовали на сайте государственных закупок 12 февраля.
Исполнитель должен провести инспекционное обследование до и после работ, чистку от загрязнений, отложений, а также гидродинамическую промывку (большим напором воды). Также будут заменены просевшие трубы и ливневая трасса, отремонтированы разрушенные участки сети и восстановлены решетки, люки, отмостки. Восстановление ливневок завершится до 17 декабря 2021 года.
Работы необходимо выполнить по регламенту: на прочистку труб диаметром от 150 до 450 миллиметров выделено не более 10 минут, от 451 до 600 - 15 минут, от 601 до 800 - 20 минут, а более 801 - не более получаса.
Восстановление ливневой канализации улично-дорожной сети обойдется бюджету Ростова-на-Дону в 60 миллионов рублей.
Заявки на участие принимаются до 12 февраля, а 10 марта станет известен победитель.
Проблемы с ливневками, из-за которых страдает весь город, появились много лет назад, а с течением времени усугублялись все больше. Так, на проспекте Шолохова жильцы аварийного дома № 140 вынуждены добираться домой, обходя огромную лужу по соседним улицам. А подвальные помещения в любой момент может затопить. И таких домов в донской столице немало. Автомобилисты неоднократно жаловались на отсутствие ливневых решеток и люков, из-за чего застревали колеса машин. Более того, несколько лет назад, когда Ростов затопил сильный ливень и был объявлен режим ЧС, 14-летняя девочка утонула на Буденновском проспекте. Также пострадали 11 человек.
Любой ливень не проходит бесследно - вода скапливается на многих улицах Ростова. Остается надеяться, что после ремонта канализационных ливневок проблема все-таки решится или хотя бы частично уменьшится.