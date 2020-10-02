На прочистку канализаций в центре Ростова власти потратят более 10,5 млн рублей

Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону ищет подрядную организацию, которая займется прочисткой и ремонтом сетей ливневой канализации на улично-дорожной сети города. Информация об этом появилась 2 октября на сайте госзакупок.Согласно документации, на прочистку канализаций Ростова власти готовы выделить из бюджета донской столицы 10 миллионов и 513 тысяч рублей. Работы должны проводиться на объектах, расположенных от Южного подъезда по улице Левобережной – Чемордачка.За эти деньги рабочие должны будут очистить канализационные коллекторы от мусора, грязи и других отложений, загрязняющих канализационную систему. Кроме того, подрядчик должен будет провести небольшой ремонт на объектах. Он включает в себя восстановление или замену дождеприемных решеток, замену, опускание и поднятие в уровень с дорожным покрытием лотков, а также горловин канализационных люков. В случае необходимости, подрядчик должен будет заменить старые комплектующие на новые.Работы должны быть круглосуточными и выполняться согласно плану: сначала рабочие должны получить наряд. Затем команда подрядчика должна произвести очистку всех лотков, колодцев от песка, ила, грязи, камней, корней деревьев, бетона, бытового мусора и любых других отложений, и мусора разного вида. В результате очистки должны быть удалены все отложения и загрязнения в лотках, на стенках и лотковой части колодцев ливневой канализации. Отходы рабочие должны будут вывозить на специальные полигоны, оставляя место работы чистым. После завершения прочистки подрядчик должен предоставить заказчику фото и видео доказательства выполненных работ.Имя победителя станет известно 13 октября. Работы должны быть круглосуточными и закончиться 1 декабря.Стоит отметить, что канализационно-ливневая система - больная мозоль донской столицы. Из-за ее плохой работы каждые сезонные паводки наносится огромный урон местным жителям. Несмотря на то, что работы по улучшению ливневой системы идут непрерывно, сотни людей страдают от паводков.Остается надеяться, что хотя бы тщательная очистка стоков поможет избежать природных катаклизмов.