В Ростове отменили массовые мероприятия под открытым небом на День города

Власти Ростова-на-Дону приняли решение об отказе от масштабных праздничных мероприятий на открытом воздухе, посвященных Дню города. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

В 2025 году донская столица отмечает 276-летие. Традиционно празднование Дня города проходит в третье воскресенье сентября, хотя историческая дата основания города и не связана напрямую с этим месяцем. В этом году торжества были запланированы на 21 сентября.

- Учитывая сложившуюся ситуацию, проведение массовых гуляний на площадях в честь 276-й годовщины не представляется возможным. Тем не менее городские улицы будут оформлены сдержанно, – заявил глава города.

Причиной такого решения является необходимость обеспечения безопасности жителей.

- День города всегда был для нас одним из самых значимых и любимых праздников. Однако в текущих обстоятельствах приоритетом является обеспечение безопасности, – подчеркнул Скрябин.

Ранее горожане Ростова активно выступали за отмену размашистых торжеств, предлагая уменьшить расходы на оформление города.
Фото: Соцсети
