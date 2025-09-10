Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области на три дня закроют охраняемый ж/д переезд в Тацинском районе

В Ростовской области на три дня закроют охраняемый ж/д переезд в Тацинском районе

В целях повышения уровня безопасности на железнодорожных путях на перегоне Быстрореченская — Тацинская временно прекращается эксплуатация охраняемого железнодорожного переезда из-за проведения экстренных ремонтных работ. Об этом сообщили представители администрации Тацинского района.

Передвижение любого транспорта через переезд, находящийся на 99-м километре пикета 3, будет ограничено с 8:00 15 сентября до 17:00 18 сентября. Схему движения транспорта во время проведения работ разместят рядом с перегоном.

Важно отметить, что в течение указанного периода времени шлагбаумы будут оставаться закрытыми, при этом система оповещения продолжит функционировать в обычном режиме.
Фото: администрация Тацинского района
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.