В Ростовской области на три дня закроют охраняемый ж/д переезд в Тацинском районе

Фото: администрация Тацинского района

В целях повышения уровня безопасности на железнодорожных путях на перегоне Быстрореченская — Тацинская временно прекращается эксплуатация охраняемого железнодорожного переезда из-за проведения экстренных ремонтных работ. Об этом сообщили представители администрации Тацинского района.Передвижение любого транспорта через переезд, находящийся на 99-м километре пикета 3, будет ограничено с 8:00 15 сентября до 17:00 18 сентября. Схему движения транспорта во время проведения работ разместят рядом с перегоном.Важно отметить, что в течение указанного периода времени шлагбаумы будут оставаться закрытыми, при этом система оповещения продолжит функционировать в обычном режиме.