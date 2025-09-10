Новости
Жена Басты отпраздновала свой юбилей

Жена рэпера Басты отпраздновала свое 45-летие. Фотографиями с мероприятия она поделилась у себя в соцсетях 7 сентября.

Жена известного музыканта Елена Пинская показала фото с празднования. На торжество она пригласила самых близких друзей. На общие снимки попал и сам Баста. Примечательно, что Елена родилась 23 июля, но отпраздновала круглую дату спустя два месяца.

- Скажу вам честно, очень в этом возрасте хорошо и комфортно, - сказала супруга музыканта.


Елена Пинская и Василий Вакуленко состоят в браке уже 16 лет. Они вместе воспитывают двух дочерей - Марию и Василису.
Фото: Соцсети
