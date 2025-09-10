Фото: Donday

Ростовских дачников предупредили о штрафах за спиленное в лесу дерево. Как объяснила юрист по гражданским вопросам Нина Ткаченко, актуальные российские законы категорически воспрещают любое изъятие, причинение ущерба или сруб деревьев в лесах для личных нужд.- Даже перенос небольшого деревца на территорию дачи квалифицируется законом как вред, нанесенный лесному хозяйству. За подобный проступок предусмотрена административная ответственность, а при определённых обстоятельствах – и уголовная, - подчеркнула эксперт.Как заявила юрист, на человека, допустившего нарушение, будет сформирован протокол и выписан штраф. За такой поступок для обычных граждан установлен штраф до 4 000 рублей, для должностных лиц – до 40 000 рублей, а для юридических лиц – до 300 000 рублей.