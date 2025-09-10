Фото: Дондей

Двое сотрудников школы-интерната пострадали при атаке БПЛА в Ростовской области. Происшествие случилось в ночь на 10 сентября в Матвеево-Курганском районе.Воспитанников и воспитателей вывели на улицу около полуночи. Причиной эвакуации стало падение летательного аппарата на здание учреждения.- Были повреждены остекление и дверь запасного выхода. Легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала. Их доставили в районную больницу, - уточнил глава региона Юрий Слюсарь.Всего из здания эвакуировали 73 ребенка и пятерых работников интерната. На время проверки спецслужбами опасного места жителей разместили в ПВР. Такой пункт развернули в селе Ряженое.