Жители двух районов Ростова остались без воды 10 сентября

Фото: DonDay

В Ростове жители двух районов остались без воды. Об этом сообщили специалисты департамента ЖКХ и энергетики.Прорыв произошел в переулке Соборном. Из-за этого без холодной воды остались жители в границах: проспект Буденновский – переулок Соборный –Мечникова. Также авария произошла на Мечникова. Воды нет в границах улиц: переулок Доломановский – проспект Буденновский.Прорыв произошел и в переулке Уральском. Холодной воды нет в границах улиц: Вятская –Белорусская.Восстановить подачу воды обещают 10 сентября до 18:00.