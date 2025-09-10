Новости
Жители двух районов Ростова остались без воды 10 сентября

В Ростове жители двух районов остались без воды. Об этом сообщили специалисты департамента ЖКХ и энергетики.

Прорыв произошел в переулке Соборном. Из-за этого без холодной воды остались жители в границах: проспект Буденновский – переулок Соборный –Мечникова. Также авария произошла на Мечникова. Воды нет в границах улиц: переулок Доломановский – проспект Буденновский.

Прорыв произошел и в переулке Уральском. Холодной воды нет в границах улиц: Вятская –Белорусская.

Восстановить подачу воды обещают 10 сентября до 18:00.
Фото: DonDay
