Фото: соцсети

Хоккейная команда «Ростов» обыграла питерский «СКА-ВМФ» со счетом 3:0. Игра прошла в Ростове-на-Дону 9 сентября.Вратарь Кирилл Капустин дебютировал в ВХЛ. Он показал отличную игру, отразив 42 броска и заслужив звание лучшего игрока матча. Команда одержала две победы в первом периоде благодаря голам Катыкова на шестой минуте и Урулина на 19-й минуте. Окончательный счет установил Опоцкий на 46-й минуте.Тренер «Ростова» Григорий Пантелеев отметил, что игроки стали более зрелыми и дисциплинированными. Следующая игра состоится 14 сентября в Норильске.