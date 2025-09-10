Новости
У поставщика топлива в Ростовской области выявили свыше 20 серьезных нарушений

В Ростовской области эксперты обнаружили свыше 20 нарушений стандартов безопасности на объекте топливной промышленности. Речь идет о базе ООО «Аякс», находящейся в Миллеровском районе и выполняющей функции хранения и перегрузки сжиженного газа.

Предприятие, изначально основанное в январе 2004 года как филиал московской компании АО «СГ-Трейдинг», выполняло задачи по обеспечению поставок сжиженного газа. В 2022 году в отношении организации было начато банкротство, следствием чего стала продажа активов. Ростовский филиал перешел под управление ООО «Аякс», одной из ведущих компаний на российском топливном рынке.

В ходе инспекций, проведенных осенью 2024 года на базе сжиженного газа в Миллерово, было выявлено 22 факта игнорирования требований безопасности и антитеррористической защищенности. По результатам проверок на ООО «Аякс» был составлен акт об административном правонарушении и выдано требование об устранении найденных недочетов.

Однако почти через год компания не предприняла действий для исправления ситуации.

По данным пресс-службы Росгвардии по Ростовской области, в отношении организации был оформлен повторный протокол за несвоевременное выполнение предписания.
Фото: Торги России
