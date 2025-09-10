У поставщика топлива в Ростовской области выявили свыше 20 серьезных нарушений

Фото: Торги России

В Ростовской области эксперты обнаружили свыше 20 нарушений стандартов безопасности на объекте топливной промышленности. Речь идет о базе ООО «Аякс», находящейся в Миллеровском районе и выполняющей функции хранения и перегрузки сжиженного газа.Предприятие, изначально основанное в январе 2004 года как филиал московской компании АО «СГ-Трейдинг», выполняло задачи по обеспечению поставок сжиженного газа. В 2022 году в отношении организации было начато банкротство, следствием чего стала продажа активов. Ростовский филиал перешел под управление ООО «Аякс», одной из ведущих компаний на российском топливном рынке.В ходе инспекций, проведенных осенью 2024 года на базе сжиженного газа в Миллерово, было выявлено 22 факта игнорирования требований безопасности и антитеррористической защищенности. По результатам проверок на ООО «Аякс» был составлен акт об административном правонарушении и выдано требование об устранении найденных недочетов.Однако почти через год компания не предприняла действий для исправления ситуации.По данным пресс-службы Росгвардии по Ростовской области, в отношении организации был оформлен повторный протокол за несвоевременное выполнение предписания.