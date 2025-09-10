Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону планируют ввести новые меры поддержки для многодетных семей

На Дону планируют ввести новые меры поддержки для многодетных семей

В Ростовской области планируют расширить меры поддержки для семей с тремя и более детьми. Врио губернатора Юрий Слюсарь направил в Законодательное Собрание Ростовской области проект, предусматривающий новые меры поддержки.

Согласно документу, многодетные семьи смогут вернуть 50% стоимости обучения одного ребёнка, если он учится в колледже или вузе. Льгота будет распространяться как на учебные заведения Ростовской области, так и на образовательные учреждения в других регионах России.

После того как ЗС рассмотрит и одобрит проект, он вступит в силу.

Напомним, что с 2026 года в Ростовской области все семьи, в которых рождаются дети, также будут получать подарки с необходимыми малышам на первые недели жизни вещами на сумму 20 тысяч рублей. Также с января будущие мамы, которые учатся очно, смогут оформить единовременную выплату 100 тысяч рублей при постановке на учёт по беременности.
Фото: правительство Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.