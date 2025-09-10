На Дону планируют ввести новые меры поддержки для многодетных семей

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области планируют расширить меры поддержки для семей с тремя и более детьми. Врио губернатора Юрий Слюсарь направил в Законодательное Собрание Ростовской области проект, предусматривающий новые меры поддержки.Согласно документу, многодетные семьи смогут вернуть 50% стоимости обучения одного ребёнка, если он учится в колледже или вузе. Льгота будет распространяться как на учебные заведения Ростовской области, так и на образовательные учреждения в других регионах России.После того как ЗС рассмотрит и одобрит проект, он вступит в силу.Напомним, что с 2026 года в Ростовской области все семьи, в которых рождаются дети, также будут получать подарки с необходимыми малышам на первые недели жизни вещами на сумму 20 тысяч рублей. Также с января будущие мамы, которые учатся очно, смогут оформить единовременную выплату 100 тысяч рублей при постановке на учёт по беременности.