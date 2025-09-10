Сорняк якорец стелющийся угрожает владельцам частных участков в Ростовской области

фото: Россельхозцентр Ростовской Области

Вредители не дают покоя Ростовской области: если сначала молодым ясеням угрожала златка, то теперь всем дачным растениям несет угрозу якорец стелющийся.Опасный сорняк якорец стелющийся – это однолетнее двудольное яровое растение. Его стебель покрыт мелкими волосками, и может достигать длины от 20 до 60 сантиметров. Листья растения супротивные, парноперистые, сверху голые, снизу опушенные, с маленькими прилистниками. В его пазухах находятся мелкие бледно-желтые цветки.Восходит якорец примерно в начале апреля — июне. Цветение начинается в середине июня — начале августа. Время плодоносить приходится с августа по ноябрь. С одного небольшого сорняка можно собрать около 5 700 орешков.Якорец стелющийся засоряет поля, луга и пастбища, сады и огороды. Он растет по берегам водоемов, возле каналов, оросительных систем, домов, вдоль дорог. Об этом сообщают в отделе по защите растений филиала Россельхозцентра.Якорец стелющийся несет опасность для людей и животных. Его острые шипы в плодах-семенах прокалывают даже защищенные велопокрышки. Зачастую плоды прикрепляются к шерстяному покрову животных и впиваются им в кожу.Сорняк невероятно быстро адаптируется к новым условиям обитания. Из-за этого растение практически невозможно вывести с участка. Его нельзя просто срезать, ведь тогда на его месте вырастет новый якорец с еще более твердыми листьями и стеблем.Если оставить его небольшой кусочек в почве, то он даст начало сразу нескольким новым растениям. Семена легко могут попасть на участок с лап животных или подошвы обуви.Несмотря на дурную славу, в якорце стелющемся есть целый кладезь полезных компонентов, поэтому он довольно часто применяется в медицине. Этот непримечательный сорняк стимулирует выработку половых гормонов, улучшает потенцию и либидо, повышает выносливость и мышечную массу, нормализует обмен веществ и снижает уровень холестерина, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием.Как же все-таки избавиться от якорца стелющегося?Чтобы уничтожить надоедливое растение, следует удалить его под корень до того, как появились первые цветки. Стебель должен быть длиной не больше 5 сантиметров, чтобы его можно было вырвать. Эти действия помогут сократить популяцию растения на следующий год.Чтобы навсегда побороть сорняк, нужно использовать гербициды на основе 2,4-Д эфиров, дикамбы, глифосата, имазомокса и имазетапира. После того как растение засохнет, его следует деликатно удалить и сжечь, чтобы жизнеспособные семена снова не взросли.Уничтожением якорца стелющегося нужно заниматься до начала цветения. Это следует делать организованно и, в том числе, за пределами своего участка. Так популяция сорняка снизится вдвое.