Обломки беспилотника упали на школу-интернат в Ростовской области
В Ростовской области сбили два беспилотника в двух районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В Матвеево-Курганском районе обломки упавшего БПЛА задели школу-интернат. Пострадали двое взрослых, а 73 ребёнка перевезли в пункт временного размещения в селе Ряженом.
Другой дрон ликвидировали над Мясниковским районом.
Помимо Ростовской области, атаки фиксировались в Брянской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Курской, Белгородской, Тверской и Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Чёрного моря.