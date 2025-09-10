Обломки беспилотника упали на школу-интернат в Ростовской области

Фото: Дондей

В Ростовской области сбили два беспилотника в двух районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.В Матвеево-Курганском районе обломки упавшего БПЛА задели школу-интернат. Пострадали двое взрослых, а 73 ребёнка перевезли в пункт временного размещения в селе Ряженом.Другой дрон ликвидировали над Мясниковским районом.Помимо Ростовской области, атаки фиксировались в Брянской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Курской, Белгородской, Тверской и Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Чёрного моря.