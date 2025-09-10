Новости
Ростовскую пекарню на Вересаева закрыли на три месяца за антисанитарию

В связи с выявленными грубыми нарушениями санитарных требований в Ростове-на-Дону временно прекращена деятельность одной из пекарен.

По информации, предоставленной областным отделением Роспотребнадзора, в пекарне "Моя Булочка", находящейся на улице Вересаева, в конце летнего месяца была зафиксирована серия существенных отклонений от установленных санитарно-гигиенических правил.

Входные двери пекарни были опломбированы, а вся необходимая документация направлена в судебные инстанции. Судебное решение, вынесенное 1 сентября, предусматривает остановку работы пекарни, расположенной по адресу: улица Вересаева, 101/2, строение 2, на период три месяца.
Фото: Яндекс.Карты
