Ростовскую пекарню на Вересаева закрыли на три месяца за антисанитарию

Фото: Яндекс.Карты

В связи с выявленными грубыми нарушениями санитарных требований в Ростове-на-Дону временно прекращена деятельность одной из пекарен.По информации, предоставленной областным отделением Роспотребнадзора, в пекарне "Моя Булочка", находящейся на улице Вересаева, в конце летнего месяца была зафиксирована серия существенных отклонений от установленных санитарно-гигиенических правил.Входные двери пекарни были опломбированы, а вся необходимая документация направлена в судебные инстанции. Судебное решение, вынесенное 1 сентября, предусматривает остановку работы пекарни, расположенной по адресу: улица Вересаева, 101/2, строение 2, на период три месяца.