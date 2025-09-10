На 45% увеличился спрос на ремонт смартфонов iPhone в Ростовской области
В первой половине 2025 года в Ростовской области значительно возрос интерес к сервисному обслуживанию iPhone. По данным портала DonDay, ссылающегося на пресс-службу «Авито Услуги», спрос на ремонтные услуги для этих смартфонов в регионе увеличился на 45%.
По мере старения устройств закономерно возрастает потребность в профессиональном техобслуживании. Стремясь поддерживать работоспособность своих гаджетов и продлить период их эксплуатации, жители Ростова и области активно пользуются услугами как официальных сервисных центров, так и частных мастеров. В частности, в самом Ростове-на-Дону интерес к подобным услугам вырос на 35%.
Наиболее распространенными причинами обращений в сервисы являются повреждения дисплея и необходимость замены аккумуляторной батареи. Кроме того, владельцы iPhone часто обращаются для замены разъемов питания, устранения неисправностей кнопок и восстановления после воздействия воды.
Важно отметить, что 9 сентября прошла презентация новой линейки смартфонов iPhone. Согласно предварительным оценкам экспертов, начальная цена iPhone 17 составит примерно 76 тысяч рублей. Покупателям будут предложены модели в черном, белом, стальном, сером, зеленом, фиолетовом и светло-голубом исполнениях. Ожидаемые цены на iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max для российских покупателей составят 100 и 116 тысяч рублей соответственно. Эти модели будут доступны в черном, белом, сером, темно-синем и оранжевом вариантах.