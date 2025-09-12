Новости
В Ростове отменили концерт Ольги Бузовой из-за опасности атаки беспилотников

В Ростове-на-Дону отменили концерт Ольги Бузовой из-за опасности атаки беспилотников. Об этом певица сообщила фанатам в своих соцсетях.

Выступление планировалось на 12 сентября. Накануне Ольга даже разместила несколько видео подготовки к шоу. Все отменилось в последний момент. Причиной стала повышенная опасность атаки беспилотников. Ограничение в адрес организаторов сопровождалось соответствующим письмом.

- Для нас в первую очередь важна безопасность нашего зрителя. Мы были вынуждены принять это нелегкое совместное с организаторами решение. Новую дату скоро объявим, — написала артистка.

Напомним, в Ростовской области в ночь на 12 сентября сбили три беспилотных летательных аппарата. Дроны уничтожили в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах.
Фото: СоцСети
