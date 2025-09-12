Новости
Трехлетний ребенок погиб после падения из окна ростовской многоэтажки

В Ростове-на-Дону случилась страшная беда: трагически погиб трехлетний малыш, выпав из окна многоэтажки. Происшествие случилось днем 11 сентября в одном из домов по улице Вятской.

По данным Следственного комитета Ростовской области, в тот злополучный день ребёнок был один в квартире на четвертом этаже, без присмотра со стороны взрослых. Мальчик вскарабкался на подоконник и облокотился на москитную сетку. К несчастью, конструкция не выдержала веса ребёнка, и он выпал из окна вместе с ней.

Сразу после инцидента ребёнка экстренно госпитализировали. Несмотря на все усилия медицинского персонала, 12 сентября мальчик в возрасте трех лет скончался в больнице.

Прокуратурой Ростовской области начато следствие с целью выяснения всех деталей произошедшего.
Фото: СУ СК Ростовской области
