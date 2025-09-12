Новости
В Ростовской области в результате атаки беспилотников поврежден частный дом

Частный дом поврежден в результате атаки беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По данным Минобороны РФ, в Ростовской области силами ПВО уничтожено три беспилотных летательных аппарата. БПЛА сбили в городе Волгодонске, Багаевском и Каменском районе.

В Багаевском районе в результате атаки беспилотниками повреждения зафиксировали в частном доме. Также повреждены забор, припаркованные рядом авто и уличная газовая труба.

- В результате ЧП люди не пострадали. Информацию о последствиях уточняют.
Фото: Rostov.ru
