В Ростовской области в результате атаки беспилотников поврежден частный дом
Частный дом поврежден в результате атаки беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По данным Минобороны РФ, в Ростовской области силами ПВО уничтожено три беспилотных летательных аппарата. БПЛА сбили в городе Волгодонске, Багаевском и Каменском районе.
В Багаевском районе в результате атаки беспилотниками повреждения зафиксировали в частном доме. Также повреждены забор, припаркованные рядом авто и уличная газовая труба.
- В результате ЧП люди не пострадали. Информацию о последствиях уточняют.