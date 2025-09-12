Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области по факту крушения самолета Ан-2 возбуждено уголовное дело

В Ростовской области по факту крушения самолета Ан-2 возбуждено уголовное дело
По факту крушения самолета Ан-2 возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Происшествие случилось утром 9 сентября возле хутора Морозова. В результате ЧП 69-летний пилот скончался на месте от полученных травм. Самолет получил повреждения.

- Специалисты осмотрели место крушения самолета. В рамках расследования рассматриваются различные версии случившегося. Назначены летно-техническая, химическая, судебно-медицинская экспертизы,- сообщили в Западном межрегиональном следственном управления на транспорте (МСУТ СК).
Фото: МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.