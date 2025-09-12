В Ростовской области по факту крушения самолета Ан-2 возбуждено уголовное дело
По факту крушения самолета Ан-2 возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Происшествие случилось утром 9 сентября возле хутора Морозова. В результате ЧП 69-летний пилот скончался на месте от полученных травм. Самолет получил повреждения.
- Специалисты осмотрели место крушения самолета. В рамках расследования рассматриваются различные версии случившегося. Назначены летно-техническая, химическая, судебно-медицинская экспертизы,- сообщили в Западном межрегиональном следственном управления на транспорте (МСУТ СК).