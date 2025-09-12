Новости
В Ростовской области 11 сентября объявлена угроза атаки беспилотников

В Ростовской области 11 сентября объявлена угроза атаки беспилотников. Оповещение от дежурной службы поступило приблизительно в 23:30.

Жителям советуют укрыться в зданиях и покинуть пространство улиц. Следует держаться подальше от окон.
