В Ростове в многоэтажке на Еременко сгорел балкон. Возгорание в квартире дома № 114 произошло 12 сентября.

Около 8:00 местные жители заметили черный дым из квартиры на седьмом этаже. Выяснилось, что горят балкон и домашние вещи в квартире на седьмом этаже.

По информации донского МЧС, к тушению привлекли 12 огнеборцев и три единицы спецтехники.

Возгорание удалось потушить спустя полчаса. В ведомстве уточнили, что в огне никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
