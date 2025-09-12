Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове в многоэтажке на Еременко сгорел балкон. Возгорание в квартире дома № 114 произошло 12 сентября.Около 8:00 местные жители заметили черный дым из квартиры на седьмом этаже. Выяснилось, что горят балкон и домашние вещи в квартире на седьмом этаже.По информации донского МЧС, к тушению привлекли 12 огнеборцев и три единицы спецтехники.Возгорание удалось потушить спустя полчаса. В ведомстве уточнили, что в огне никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.