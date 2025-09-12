Ночная атака беспилотников не нарушила работу Ростовской АЭС
Ночная атака беспилотников не нарушила работу Ростовской АЭС. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.
В ночь на 12 сентября над регионами страны был перехвачен 221 БПЛА. Из них три беспилотника сбили над территорией Ростовской области.
Врио губернатора Юрий Слюсарь уточнил, что воздушную атаку отразили в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах.
Так, в Багаевском районе повреждения получили частный дом с забором и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба.
О последствиях ночной атаки в Волгодонске ничего не сообщалось. По всей вероятности, обломки БПЛА упали вдали от промышленных объектов и жилых застроек.
В том числе ночной налет не коснулся и атомной электростанции. А она находится в 16 километрах от города.