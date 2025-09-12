Новости
Ночная атака беспилотников не нарушила работу Ростовской АЭС

Ночная атака беспилотников не нарушила работу Ростовской АЭС. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

В ночь на 12 сентября над регионами страны был перехвачен 221 БПЛА. Из них три беспилотника сбили над территорией Ростовской области.

Врио губернатора Юрий Слюсарь уточнил, что воздушную атаку отразили в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах.

Так, в Багаевском районе повреждения получили частный дом с забором и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба.

О последствиях ночной атаки в Волгодонске ничего не сообщалось. По всей вероятности, обломки БПЛА упали вдали от промышленных объектов и жилых застроек.

В том числе ночной налет не коснулся и атомной электростанции. А она находится в 16 километрах от города.

- Ростовская АЭС работает в штатном режиме, - рассказали в пресс-службе Ростовской АЭС. - Все четыре энергоблока в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки.
Фото: Ростовская АЭС
