Ворошиловский проспект в Ростове затопило из-за коммунальной аварии

Фото: Rostov.ru

В Ростове на пересечении улицы Максима Горького и проспекта Ворошиловского произошла коммунальная авария. Происшествие случилось утром 12 сентября.Потоки воды растеклись по дороге на сотни метров, образовав крупные лужи. Пешеходам приходится обходить затопленные участки, а водители снижают скорость, чтобы не обрызгать прохожих и соседние автомобили.Аварийные службы на момент публикации новости ещё не прибыли на место происшествия.Стоит отметить, что коммунальные прорывы в Ростове происходят нередко. К примеру, 1 сентября в районе улицы Вятской и пересечения с Обской забил фонтан высотой свыше пяти метров — примерно как трёхэтажное здание.