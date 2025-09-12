Новости
Ворошиловский проспект в Ростове затопило из-за коммунальной аварии

В Ростове на пересечении улицы Максима Горького и проспекта Ворошиловского произошла коммунальная авария. Происшествие случилось утром 12 сентября.

Потоки воды растеклись по дороге на сотни метров, образовав крупные лужи. Пешеходам приходится обходить затопленные участки, а водители снижают скорость, чтобы не обрызгать прохожих и соседние автомобили.

Аварийные службы на момент публикации новости ещё не прибыли на место происшествия.

Стоит отметить, что коммунальные прорывы в Ростове происходят нередко. К примеру, 1 сентября в районе улицы Вятской и пересечения с Обской забил фонтан высотой свыше пяти метров — примерно как трёхэтажное здание.
Фото: Rostov.ru
