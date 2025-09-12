Новости
В Ростовской области разгорелся ландшафтный пожар на 300 квадратных метрах

В Ростовской области разгорелся ландшафтный пожар на 300 квадратных метрах. Огонь охватил сухую траву 12 сентября на улице Терешковой в городе Каменске-Шахтинском.

Местные жители заметили густой дым около 10:00. С каждой минутой площадь ландшафтного пожара увеличивалась. Когда на место прибыли пожарные, она составляла 300 квадратных метров.

- В ликвидации возгорания участвуют четыре специалиста и одна автоцистерна, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.


Напомним, что, по прогнозам синоптиков, в Ростовской области действует пожароопасность пятого класса. Сухая трава может легко загореться местами в северо-восточных, северо-западных, центральных, юго-восточных районах, а также в Приазовье.
Фото: МЧС России
