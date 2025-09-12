Анастасия Костенко сделала повторную операцию на груди

Фото: Соцсети

Ростовская модель Анастасия Костенко повторно подверглась хирургическому вмешательству по коррекции формы груди, о чем сообщила своим подписчикам в социальных сетях.Предыдущая маммопластика была выполнена моделью в 2023 году, после рождения троих детей. Тогда возникла необходимость в восстановлении объема и формы груди, которые изменились после беременности и лактации.Как отметила модель, она вновь забеременела и допустила некоторые ошибки в процессе восстановления. Костенко не соблюдала рекомендации специалистов, носила слишком тесные топы, что и стало причиной повторной операции. Четвертая беременность планировалась только через два года, и многодетная мать надеялась успеть восстановиться после операции. Однако малыш появился раньше ожидаемого.- В этот раз грудь повела себя иначе и не уменьшилась в размере, потому и потребовалась коррекция. Всем, кто желает мне пятого ребенка, я желаю сразу десять! Дайте мне время на восстановление и возможность соскучиться по беременности, - заявила ростовчанка.Напомним, ранее в сети активно обсуждали фотографии Костенко с глубоким декольте, критикуя внешний вид ее груди. Подписчики отмечали, что грудь "слиплась".