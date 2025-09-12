В Ростовской области открылись избирательные участки 12 сентября

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области открылись избирательные участки. Всего более 2,5 тысячи избирательных участков открыли двери 12 сентября в 08:00.Стартовали выборы губернатора донского региона, дополнительные выборы депутата донского парламента по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13, а также выборы депутатов в думы Ростова-на-Дону, Волгодонска, Гуково, Донецка, Зверево, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Шахт и выборы депутатов Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения шестого созыва.В качестве губернатора предложены пять кандидатов: Юрий Слюсарь (ЕДИНАЯ РОССИЯ), Юрий Климченко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Евгений Бессонов (КПРФ), Сергей Косинов (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ), Денис Фраш (ЛДПР).Голосование доступно для всех жителей, которые достигли 18-летия. Отдать голос можно на портале Госуслуг, а также офлайн на избирательном участке. Проголосовать можно с 08:00 до 20:00.