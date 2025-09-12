Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области открылись избирательные участки 12 сентября

В Ростовской области открылись избирательные участки 12 сентября
В Ростовской области открылись избирательные участки. Всего более 2,5 тысячи избирательных участков открыли двери 12 сентября в 08:00.

Стартовали выборы губернатора донского региона, дополнительные выборы депутата донского парламента по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13, а также выборы депутатов в думы Ростова-на-Дону, Волгодонска, Гуково, Донецка, Зверево, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Шахт и выборы депутатов Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения шестого созыва.

В качестве губернатора предложены пять кандидатов: Юрий Слюсарь (ЕДИНАЯ РОССИЯ), Юрий Климченко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Евгений Бессонов (КПРФ), Сергей Косинов (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ), Денис Фраш (ЛДПР).

Голосование доступно для всех жителей, которые достигли 18-летия. Отдать голос можно на портале Госуслуг, а также офлайн на избирательном участке. Проголосовать можно с 08:00 до 20:00.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.