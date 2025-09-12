Новости
С 1 октября в Ростовской области изменятся квитанции за коммунальные услуги

С 1 октября в Ростовской области изменятся квитанции за коммунальные услуги. В них появится новая строка.

Из-за этого могут вырасти платежи за квартиру. Некоторым жильцам придется доплатить от 1500 рублей и больше.

В новой строке будет перерасчет за коммунальные услуги за прошлый год.

Специалисты посчитают, сколько ресурсов потратили на отопление, водоснабжение и другие услуги в каждом доме. Если расход окажется больше нормы, жильцам придется доплатить. Если меньше — сумму в квитанции уменьшат.

Изменения коснутся домов с общедомовыми счетчиками. Перерасчет сделают по новым правилам. Если переплата будет больше 1500 рублей, жильцам предложат разбить оплату на несколько месяцев.
Фото: соцсети
